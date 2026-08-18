Самарское УФАС оштрафовало оператора сотовой связи на 300 тысяч рублей за незаконную СМС-рекламу

Комиссия УФАС признала оператора сотовой связи виновным в распространении рекламных сообщений без согласия абонента (ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ). ПАО «МегаФон» назначен штраф в размере 300 тыс. руб., сообщает управление ФАС по Самарской области.

В ведомство поступило обращение абонента о получении рекламных СМС-сообщений. Во время проверки установлено, что на номер заявителя поступали сообщения рекламного характера. Оператор подтвердил, что ПАО «МегаФон» самостоятельно либо по договорам с третьими лицами осуществляло рассылку. Абонент не давал согласия на получение рекламы.

«Претензии УФАС касались отсутствия согласия на получение рекламы. Поскольку МегаФон выступает оператором рассылок для множества внешних заказчиков, не исключены единичные техничные или процедурные сбои, когда рекламное сообщение ошибочно поступает абоненту. Мы уже усилили контроль на всех этапах подготовки рассылок, чтобы минимизировать подобные случаи», — прокомментировали в пресс-службе «МегаФона».

Руфия Кутляева