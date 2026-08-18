ВС Татарстана оставил в силе приговор Коломойскому* по делу о хищении нефти

Верховный суд Татарстана оставил без изменения заочный приговор Альметьевского городского суда в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ), Геннадия Боголюбова, Павла Овчаренко и Александра Ярославского. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ) (справа)

Фото: Михаил Маркив / Коммерсантъ Игорь Коломойский (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ) (справа)

Фото: Михаил Маркив / Коммерсантъ

В июне Альметьевский суд заочно приговорил каждого фигуранта к 12 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры рассматривались в закрытом режиме.

По версии следствия, в 2006–2007 годах фигуранты, находясь за пределами России, создали преступное сообщество и через фирму-посредника похитили у «Татнефти» 858,6 тыс. тонн нефти на сумму более 10 млрд руб. Приговором с осужденных солидарно взыскан ущерб в пользу госкомпании.

* Игорь Коломойский входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ.

Анар Зейналов