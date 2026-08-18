В Самарской области за семь месяцев ввели в эксплуатацию 908 тысяч квадратных м жилья

С января по июль этого года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 908 тыс. кв. м жилых помещений, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

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За семь месяцев в регионе ввели 220 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах (+18%) и 688 тыс. кв. м в индивидуальных домах (+12%). Именно в июле было сдано 109 тыс. кв. м жилых помещений (-12%).

Руфия Кутляева