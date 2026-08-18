В Заволжье начали выпускать новую штамповку для УАЗа

Заволжский филиал Ульяновского автомобильного завода (входит в «Соллерс», расположен на площадях Заволжского моторного завода) запустил серийное производство мелких штампованных деталей кузова для автомобилей УАЗ. Всего до конца 2026 года предприятие планирует освоить выпуск свыше 650 наименований деталей с годовым объемом выпуска порядка 10 млн изделий, сообщает пресс-служба холдинга «Соллерс».

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Для нового производства введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 т и оборудование для автоматной штамповки.

С расширением штамповой номенклутауры директор Заволжского филиала УАЗ Альберт Вазьянский связал «системное развитие продуктовой линейки и производственных мощностей предприятия и обеспечение стабильной загрузки персонала».

Людмила Аристова