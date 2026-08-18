В Самарской области клещи покусали почти 4 тыс человек, у каждого 12-го нашли боррелиоз
С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 3684 случая укусов клещей, среди пострадавших — 1133 ребенка. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ
По результатам лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии, из 3252 исследованных клещей вирус клещевого энцефалита обнаружен лишь в одном случае (0,03%). При этом боррелиоз выявлен в 283 экземплярах (8,7%).