Детский сад в Башкирии оштрафовали за побег воспитанника

В Зианчуринском районе детский сад оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ) из-за побега воспитанника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что ребенок без сопровождения воспитателя ушел за территорию детского сада и перебежал через трассу Магнитогорск — Ира. Его обнаружила проезжавшая мимо водитель. Она сообщила в полицию.

Проверка прокуратуры Зианчуринского района показала, что инцидент произошел из-за отсутствия контроля за обеспечением охраны жизни и здоровья детей.

Прокурор внес заведующему детским садом представление о недопущении подобных случаев.

Майя Иванова