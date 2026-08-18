В Самарской области коммерсанту, расстрелявшему оппонента, смягчили приговор

Самарский областной суд пересмотрел приговор по делу о стрельбе в коммерсанта на трассе, произошедшей в 2001 году на 7 км автотрассы в Ставропольском районе. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, между осужденным и потерпевшим произошел конфликт из-за раздела административно-торгового здания, которое находилось в их совместной собственности. Чтобы устранить оппонента и охранявших его сотрудников частного охранного предприятия, фигурант уголовного дела за материальное вознаграждение привлек к преступлению двух знакомых.

Соучастники незаконно приобрели два автомата АКМ с глушителями, не менее 77 патронов к ним, а также две осколочные оборонительные гранаты Ф-1. Кроме того, по подложным документам был куплен автомобиль ВАЗ-2101, а для хранения оружия арендована квартира.

28 марта 2001 года обвиняемый на автомобиле ВАЗ-2101 преградил путь машине потерпевшего (Toyota Land Cruiser) и автомобилю с охраной (ВАЗ-2110). После этого преступники открыли огонь: первый произвел не менее 31 выстрела, второй — не менее трех. Довести замысел до конца нападавшие не смогли: потерпевший укрылся за автомобилем, у одного из стрелков произошла задержка в работе автомата, а у второго закончились патроны. При этом сотрудники охраны оказали активное сопротивление и ранили одного из нападавших, задержав его на месте преступления, а двое других скрылись.

Ставропольский районный суд Самарской области 30 марта 2026 года признал организатора преступления виновным по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму) и назначил 12 лет колонии строгого режима. В апелляции судебная коллегия исключила из квалификации признак «по найму», в связи с чем наказание было смягчено.

Срок заключения преступнику был сокращен с 12 лет до 11 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

Георгий Портнов