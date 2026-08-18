В Башкирии задолженность по зарплате снизилась до восьмилетнего минимума

С начала этого года в Башкирии задолженность по зарплате уменьшилась почти на 16 млн руб., а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем на 253 млн руб., сообщил на заседании правительства республики премьер-министр Андрей Назаров. Сейчас задолженность по оплате труда остается в 20 организациях региона и составляет около 118 млн руб. По его словам, это минимальный показатель за всю историю мониторинга с 2018 года.

В прошлом году погашена задолженность по зарплате почти 6 тыс. работникам 36 организаций на сумму более 324 млн руб., отметил глава кабмина.

Основная масса долга по зарплате, 67%, «заморожена» в процедурах банкротства, где выплаты зависят от действий арбитражных управляющих и реализации конкурсной массы. Более 20% задолженности приходится на действующие предприятия, около 13% – на организации, не ведущие деятельность, пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

По словам спикера, самая большая сумма долга по зарплате отмечается в строительстве — более 58 млн руб. С начала года сумма задолженности в этой отрасли сократилась более чем на 10 млн руб.

Около 58% от общего числа должников приходится на Уфу. Доля республики в общероссийском долге по зарплате (11,98 млрд руб.) составляет 1%, отметила Ольга Кабанова.

Министр сообщила, что с начала года погасили задолженность по зарплате более 1,2 тыс. работникам 27 организаций на сумму более 86 млн руб.

Майя Иванова