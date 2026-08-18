Суд обязал «Башспирт» доказать отказ от зданий в споре на 237 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении спора между АО «Башспирт» (принадлежит Республике Башкортостан) и образовательным центром «Пушкин». Суд обязал госкомпанию документально подтвердить факт и сроки прекращения деятельности на арендованных площадях, сообщает корреспондент „Ъ-Южный Урал“ из зала суда. Спор проходит на фоне уголовного преследования арендодателя Александра Дегтева, обвиняемого в хищении 237 млн руб. путем завышения арендных ставок.

В ходе судебного заседания апелляционная инстанция сосредоточилась на вопросе фактического использования госкомпанией спорных объектов недвижимости. Представители «Башспирта» заявили, что в мае 2024 года общество прекратило платить аренду за площади и приостановило работы по оформлению разрешительной документации для реконструкции помещений. Однако документальных доказательств консервации объектов в материалах дела первой инстанции представлено не было.

Судебная коллегия обязала АО «Башспирт» в сжатые сроки представить переписку и иные документы, подтверждающие приостановку работ на объекте. Документы должны поступить в суд не позднее 25 августа. В связи с этим в заседании объявлен перерыв до 31 августа.

Спор между госкомпанией и предпринимателем Александром Дегтевым перешел в судебную плоскость после проверки УФАС по Башкортостану, выявившей нарушения в закупочных процедурах «Башспирта». По версии следствия, господин Дегтев причастен к хищению 237 млн руб. бюджетных средств через механизм аренды по завышенной стоимости без проведения торгов. При этом арбитражный суд первой инстанции ранее встал на сторону бизнесмена, признав сделку законной и подтвердив долг «Башспирта» по аренде. Суд исходил из того, что на момент заключения договора (за три года до проверки ФАС) нарушений не существовало, а условия сделки исполнялись сторонами в полном объеме.

Евгений Рыженьков