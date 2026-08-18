В Оренбурге запустили производство регуляторов яркости для светосигнального оборудования аэродромов

АО «Завод “Инвертор”» совместно с московской инжиниринговой компанией ООО «НПП “Герда Лайт”» запустили в производство линейку регуляторов яркости «ГЕРДАРЯ» для светосигнального оборудования аэродромов. Безопасность полетов зависит от равномерного освещения взлетнопосадочных полос и рулежных дорожек. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Линейка регуляторов включает модели мощностью от 2,5 до 30 кВА. Такой диапазон позволяет применять устройства на небольших региональных аэродромах и в крупных транспортных узлах с высокой интенсивностью полетов.

Основа комплекса — шкаф, внутри которого размещены силовой трансформатор, тиристорный модуль, автоматические выключатели для защиты от внутренних коротких замыканий. Одной из ключевых особенностей модели является мультипроцессорная система управления с возможностью дистанционной работы и встроенная система контроля параметров.

«Это не просто расширение продуктовой линейки оренбургского завода. Это вклад в укрепление надежности гражданской авиации всей страны с применением разработок, соответствующих высоким стандартам качества, местного производства», — отмечает министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин.

Руфия Кутляева