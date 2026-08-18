В Оренбурге прокуратура запросила до 15 лет фигурантам «Баймакского дела»

Оренбургский областной суд рассматривает уголовное дело десяти фигурантов, обвиняемых в организации массовых беспорядков в городе Баймак: прокурор запросил для подсудимых от 14 до 15 лет лишения свободы. Фигурантам инкриминируется ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Ближайшее заседание состоится 19 августа в 10:45, уточнили корреспонденту «Ъ-Волга» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Массовые протесты в Баймаке произошли в 2024 году. Поводом для них стала поддержка экоактивиста Фаиля Алсынова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Состоявшийся митинг перерос в столкновения с силовиками: потерпевшими по делу проходят региональные управления Росгвардии по Башкирии и Челябинской области, а также подразделение МВД по Башкирии.

Первый приговор по делу был вынесен в июле 2024 года — Ленинский районный суд Орска приговорил 50-летнего жителя Башкирии Илшата Ульябаева к пяти годам колонии общего режима. Ранее в СМИ сообщалось, что фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 85 человек.

Яна Вежлева