В Самарскую область завезли более 300 тонн вторичных материальных ресурсов из-за рубежа

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области сообщает, что в ведомство поступают обращения граждан в связи с публикациями СМИ о ввозе в регион более 300 тонн отходов. В министерстве разъясняют, что ввозимые объемы — не мусор, а вторичные материальные ресурсы, вовлекаемые в хозяйственный оборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В региональном минприроды уточняют, что это является стандартной практикой в России и в мире. По данным Росприроднадзора, в 2025 году из-за рубежа поступило 308,298 тонны отходов, то есть вторичного сырья, которое предприятия закупают для переработки и вовлечения в производственный оборот.

Объем образования собственных отходов региона за год составил более 2,6 млн тонн. Импортная доля составляет менее 0,012%. Объем утилизации (переработки) в области достиг 1,5 млн тонн, что в 5 раз превышает весь ввоз извне.

«Таким образом, регион не становится приемником чужих отходов: поступающие партии используются в производственных циклах, что соответствует природоохранному законодательству и мировой практике», — сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.

Руфия Кутляева