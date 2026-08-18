В Самарской области обновили структуру ведения Красной книги. При оценке редких видов теперь помимо категории редкости используются статус угрозы исчезновения и степень первоочередности мер охраны. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации ведомства, решение об обновлении структуры оценки приняла комиссия при минприроды, куда входят ведущие биологи и ученые региона. Они ежегодно мониторят состояние популяций и динамику ареалов.

Актуализированный перечень уже сформирован и рекомендован к утверждению. Печатное издание Красной книги по-прежнему будет выходить раз в десять лет. Обновленную структуру оценки применят уже в этом году.

Руфия Кутляева