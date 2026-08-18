В октябре запустят новый поезд Самара — Новый Уренгой
Новый поезд № 144/143 впервые свяжет Самару и Новый Уренгой прямым маршрутом. Об этом сообщают Российские железные дороги.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Первый рейс отправится из Нового Уренгоя 27 октября в 22:54 (MSK+2), из Самары — 30 октября в 13:18 (MSK+1). Поезд будет курсировать через день.
В пути следования запланированы остановки в Бугуруслане, Уфе, Златоусте, Миассе, Челябинске, Каменске-Уральском, Тюмени, Тобольске, Сургуте, Ноябрьске и на других станциях.