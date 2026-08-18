Жители Прикамья стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

С начала лета почтовыми сервисами воспользовалось на 13% больше жителей Пермского края, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщают пресс-служба «Мегафона» и аналитики Yota, наиболее востребованным сервисом у пермяков остается «Яндекс Почта» — на нее приходится свыше 77% пользователей. На второй позиции — Mail с долей 15,5%, на третьей — Gmail (4,6%).

В совокупности отечественные почтовые сервисы формируют более 70% всего трафика электронной почты. Наиболее активно отправляют электронные письма пермяки в возрасте от 36 до 45 лет: на них приходится 25% всего почтового трафика, еще 22% — пользователи 21–25 лет. Молодежь от 14 до 20 лет обеспечивает 13% трафика. Больше половины трафика почтовых сервисов приходится на мужчин — более 60%.