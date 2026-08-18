18-летний сын депутата думы Сарапула стал виновником ДТП со смертельным исходом

50-летний автоинструктор Андрей Тельпук погиб в ДТП в Сарапуле. Он управлял автомобилем Lada Iskra, когда в него на высокой скорости влетел Audi под управлением 18-летнего Тимура Буркова, сына депутата местной гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Дорожная авария на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Достоевского произошла 17 августа около 13:45, сообщили в ГАИ республики. Андрей Тельпук от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он был автоинструктором Тимура Буркова.