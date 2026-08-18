В Башкирии ожидаются дожди и туман

19 августа в Башкирии местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр. Ночью будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточных районах республики сохранится высокая пожарная опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Днем будет ветер южной четверти, 3–8 м/с. Ночью ветер подует в переменных направлениях, слабо.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14°, днем поднимется до +22…+27°.

Ночью и утром местами будет туман. На дорогах ухудшится видимость до 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью будет облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, туман. Ветер будет дуть в переменных направлениях, слабо. Температура воздуха ночью понизится до +11…+13°, днем повысится до +23…+25°.

Майя Иванова