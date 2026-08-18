Ввод жилья в Прикамье снизился на 16% по сравнению с прошлым годом

В январе — июле 2026 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 11 249 квартир общей площадью 909 тыс. кв. м. Это на 16,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Индивидуальными застройщиками введено в действие 638,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 8,9% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В январе — июле 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 213 единиц нежилых зданий общей площадью 272 527 кв. м.