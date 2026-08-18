Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

О масштабных переменах на рынке труда можно говорить бесконечно. Но вот интересное явление: соискатели массово «апгрейдят» свое резюме, чтобы смотреться максимально продвинутыми. Они добавляют в текст ИИ-термины, припоминают все полученные сертификаты. В свою очередь компании все чаще включают в описания вакансий навыки работы с нейросетями. И кандидатам ничего не остается, кроме как адаптироваться под ожидания алгоритмов автоматизированного процесса отбора.

Многие соискатели не просто вставляют модные слова вроде prompt engineering, LLM, AI workflow, но и проходят короткие курсы в момент поиска нового места, пишет WSJ. Новой нормой становится умение применять ИИ на практике в самых разных областях — от маркетинга и продаж до финансов.

Людям даже вовсе не технических специальностей приходится демонстрировать новые навыки.

Работодатели, со своей стороны, используют ИИ не только для скрининга резюме, но и для оценки навыков. Соискателям предлагают пройти тестовые задания, описать порядок действий в той или иной ситуации — задачи эти часто генерируют нейросети. С учетом заданных параметров приходится угадывать, какой вариант считается верным для машины.

В результате кандидаты вынуждены «оптимизировать» резюме под два фильтра сразу — человеческий и машинный. Хорошее резюме — это прежде всего документ с наибольшим числом ключевых слов из описания вакансии, ясный, лаконичный, без двусмысленности, с нужными навыками. При этом бездумное добавление терминов может привести к провалу на интервью.

Компании инвестируют миллиарды в умную инфраструктуру и перестраивают бизнес-процессы.

Для соискателей это означает изменение правил игры. И скорее всего, рано или поздно окажется недостаточным просто упомянуть пару ИИ-инструментов. Обучение между местами трудоустройства, вероятно, станет обычным делом.

Яна Лубнина