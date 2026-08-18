Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Самый знаменитый из итальянских соусов был известен еще в Древнем Риме. Вергилий в своих трудах описывал соус моретум из масла, кедровых орехов, сыра и местных трав. Для того чтобы добавить в римскую смесь чеснок и базилик, потребовалось 20 столетий.

Многовато, конечно, тем более что местный базилик в Италии, особенно в Лигурии — на официальной родине песто — давно прославился и как пряность, и как лекарство. Для итальянцев базилик был как для русских подорожник. Его прикладывали к ранам и считали народным лекарством. Говорят, гарибальдийцы, скрываясь в горах, принимали на запах сторонников. Где пахнет базиликом — там свои патриоты Италии.

Все срослось в 1863-м, когда известный итальянский кулинар Джованни Батиста Ратто выпустил книгу «Генуэзская кухня» с современным классическим рецептом песто. Базилик в нем непременно лигурийский — только с ним соус считается настоящим. Традиции должны быть выгодными, и лигурийцам это удалось.

Павел Шинский