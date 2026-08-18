Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Величие этого спортсмена никто не подвергает сомнению ни у нас, ни за океаном. Только вот завоевать главные трофеи у него так и не получилось. Да, Буре выигрывал молодежный чемпионат мира еще со сборной СССР, а потом и взрослое первенство планеты в 1990-м, когда ему было 19 лет. Но после столь успешного начала что-то пошло не так.

Покорять НХЛ Буре отправился в 1991-м, и тот старт в клубе «Ванкувер Кэнакс» болельщики вспоминают до сих пор: 60 шайб за сезон и первое место в дивизионе. А разгром «Калгари Флэймз» со счетом 11:0, где Павел оформил четыре шайбы, вообще стал легендой. В сезоне, который стартовал в 1993-м, Буре забросил 76 шайб в 100 матчах, вытащил свою команду в финал плей-офф, но в последней встрече финальной серии «Ванкувер» все же уступил «Нью-Йорк Рейнджерс», и россиянин остался без Кубка Стэнли.

Именно тогда он получил прозвище «Русская ракета» за скорость и невероятный контроль шайбы. «Это самое быстрое создание после советского спутника», — писала пресса. В 1998 году на Олимпиаде в японском городе Нагано Павел Буре тоже был великолепен. В полуфинале спортсмен забросил финнам пять шайб и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сборная России тогда была сильнее всех и вышла в финал, но сенсационно уступила чехам — 0:1. Даже Буре тогда не смог пробить Доминика Гашека, который творил чудеса и фактически в одиночку принес своей сборной золото. А Павел Буре снова остался без заветного титула.

Через четыре года в Солт-Лейк-Сити он взял со сборной страны олимпийскую бронзу. После «Ванкувер Кэнакс» российский нападающий играл за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и в итоге не смог завоевать главный заокеанский трофей. Но несмотря на это, именно Павел Буре стал первым российским игроком, чей номер был выведен из обращения клуба как дань уважения заслугам хоккеиста. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2017-м — в топ-100 величайших хоккеистов Лиги всех времен.

Владимир Осипов