Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Walker / AP Фото: Matt Walker / AP

Американские ученые впервые вывели гипоаллергенных собак. Биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences с помощью инструмента редактирования отключила определенный ген — один из главных белков, который вызывает аллергию. Измененные клетки использовали для создания эмбрионов, которые имплантировали суррогатной матери-биглю. Так два года назад на свет появились щенки Альфи и Бейли.

Основатель компании, генетик, и сам страдал от аллергии на собак, но теперь, как передает Associated Press, он запросто возится с Бейли в Центральном парке и испытывает благоговение от того, что все получилось.

Правда, пройдет еще много лет, прежде чем мы сможем зайти в зоомагазин и приобрести себе пушистого питомца, похожего на этих щенков. Ученые убрали только один белок, поэтому реакция на другие все еще возможна. И все же для генетиков это важный эксперимент. Раньше собак с нужными свойствами получали путем многолетней селекции. Теперь конкретный признак можно попытаться изменить непосредственно в ДНК и передать потомству. Компания уже рассматривает возможность создания целой линии таких животных.

Правда, коммерческое производство гипоаллергенных собак потребует отдельной регуляторики. В научном сообществе объясняют: как и в случае потенциального редактирования генома человека, эта тема все еще скользкая. Наверняка на рынке появятся фирмы, которые не остановятся только на помощи аллергикам, а пойдут дальше и будут создавать идеальных питомцев по эскизам клиента. А ответа на вопрос, насколько это этично, пока нет.

Анна Кулецкая