Инфляция в Оренбуржье в июле составила 0,4%

Инфляция в Оренбургской области в июле составила 0,4%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала текущего года инфляция достигла 4,4%. Продовольственные товары за семь месяцев подорожали на 3,2%, а в июле — на 0,5%. Промтовары — на 2,2% и 0,7% соответственно.

Цены на газовое моторное топливо за месяц повысились на 27,6%. При этом снизились цены на некоторые виды одежды и обуви, компьютерные мониторы. Услуги за последний месяц подешевели на 0,05%.

Андрей Сазонов