Ак Барс Банк проводит свою юбилейную благотворительную акцию «Скоро в школу»

В Ак Барс Банке в десятый раз стартовала благотворительная акция «Скоро в школу». В этом году поддержку в её организации оказали участники сформированного банковскими сотрудниками волонтёрского движения «ДоброБарсы».



Работники финансового учреждения традиционно в преддверии 1 сентября собирают учебные принадлежности и средства в помощь детям от 10 до 17 лет, оставшимся без попечения родителей и находящимся под патронатом Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание». Продлится акция до 21 августа.

Все желающие могут перечислить деньги или приобрести и положить канцтовары в большие коробки, установленные в офисах банка. Для удобства организаторы подготовили список вещей, которые особенно пригодятся ребятам. Будут нужны не только тетрадки, альбомы, пеналы, ручки и карандаши, но и рюкзаки, мешки для сменной обуви, наборы для творчества, бутылки для воды и ланч-боксы.

Подопечных фонда ждут экскурсия в Национальный музей и квест, организованные неравнодушными сотрудниками банка.

В 2025 году акция помогла собрать к новому учебному году 76 детей. 30 ребят получили наборы школьных принадлежностей и сертификаты маркетплейса, чтобы у них была возможность докупить необходимое. А 46 первоклассникам вручили по рюкзаку с канцтоварами. Дети также побывали на экскурсии в выставочном пространстве «Ак Барс Ретро Карс».

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