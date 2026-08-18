Пассажиропоток в пермском транспорте за первое полугодие 2026 года сократился почти на 9%

Пермский общественный транспорт перевез 103,5 млн человек за первое полугодие 2026 года. Такие данные сегодня на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы привел глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Это на 10 млн пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава департамента пояснил, что снижение пассажиропотока связано с ремонтом трамвайных путей, который завершится до конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По словам Анатолия Путина, за прошедший период на 4,4 тыс. (до 15,2 тыс.) выросло количество постановлений о штрафах за безбилетный проезд. Сумма взысканных штрафов с безбилетников увеличилась с 22,6 млн до 27,5 млн руб.

Доходы транспортной отрасли за полугодие составили 2,7 млрд руб. Дополнительно 200 млн руб. выделено в качестве дотации за перевозку льготных пассажиров. При этом общие бюджетные дотации на работу транспорта сократились на 216 млн руб.

Депутат Пермской гордумы Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание, что с августа этого года на автобусных маршрутах Перми произошло сокращение объемов работ. В связи с этим он попросил Анатолия Путина оценить риски работы транспортной отрасли. Глава транспортного департамента подтвердил изменения. «Корректировки работ, которые происходят, мы стараемся делать максимально точечно и аккуратно, чтобы соблюсти баланс интересов бюджета и пассажиров»,— отметил Анатолий Путин. По его словам, с осени объемы работы будут увеличены и сейчас департамент работает над расписанием вместе с перевозчиками, чтобы найти компромисс.

Напомним, с начала августа администрация Перми изменила расписание городских автобусных маршрутов. Как утверждали автобусные перевозчики, в результате изменений объемы работ сократились на разных маршрутах от 4 до 10%.