В Самаре на 13 перекрестках нанесут «вафельницу», запрещающую выезд на перекресток при заторе

В Самаре стартовали работы по нанесению разметки 1.26, известной как «вафельница». Разметка появится на 13 перекрестках города. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разметка «вафельница» запрещает выезжать на перекресток, если впереди образовался затор. Исключением является поворот налево или направо, когда остановка требуется для пропуска встречного транспорта или пешеходов. Выезжать можно только при условии, что успеете покинуть перекресток до смены сигнала светофора.

«Вафельница» уже появилась на дублере ул. Ново-Садовой в районе Дворца культуры «Современник». В этом году разметку также планируют нанести на шести перекрестках: Московское шоссе / пр. Масленникова, Московское шоссе / ул. Революционная, Московское шоссе / дублер (ул. Революционная), Московское шоссе / ул. Врубеля (4-й проезд), Московское шоссе / 4-й квартал, Московское шоссе / ул. Советской Армии. Остальные адреса из 13 запланированы на 2027 год.

Руфия Кутляева