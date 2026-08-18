«Текущие обязательства требуют воспроизводимых доходов»

В этом году Башкирия намерена полностью отказаться от пакета акций главного налогоплательщика региона — ПАО «АНК Башнефть». Если ранее республика владела 25% уставного капитала, то в начале лета стало известно о продаже части акций за 14,8 млрд руб., а 12 августа глава региона Радий Хабиров рассказал о планах реализовать оставшийся пакет для погашения дефицита бюджета. Экономист и депутат Курултая Башкирии Рустем Ахунов полагает, что стоимость продажи может составить более 40 млрд руб. Эта сделка, по его мнению, способна разово улучшить состояние бюджета, но лишает регион долгосрочного актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Рустем Ахунов

Фото: Сергей Словохотов Экономист Рустем Ахунов

Фото: Сергей Словохотов

«В дискуссии о продаже республиканского пакета «Башнефти» я бы прежде всего разделил краткосрочный бюджетный эффект и долгосрочные последствия. Продажа акций дает региону крупный разовый ресурс, но сама по себе не улучшает его финансовое положение в фундаментальном смысле, если не трансформировать капитал в доходогенерирующие активы.

По моим расчетам, за период владения республиканским пакетом акций «Башнефти» — с первой выплаты в 2015 году по выплату включительно в 2025 году — в бюджет Башкортостана поступило около 69,5 млрд руб. дивидендов. Отмечу, что дивидендный доход в 2025 году по принадлежавшим республике акциям уменьшился и составил около 6,5 млрд руб. Важно учитывать цикличность нефтяного бизнеса: низкие дивиденды одного года не означают, что такой уровень сохранится надолго, а значит, оценивать долгосрочную ценность пакета по слабой фазе цикла было бы упрощенно.

Вместе с дивидендами около 11,1 млрд руб. (расчетно) в прошлом году поступило в региональный бюджет налога на прибыль плюс иные региональные налоги и отдельные распределяемые доходы, точная величина которых публично не раскрыта. О роли и вкладе компании «номер один» в социально-экономическое развитие Башкирии я неоднократно упоминал в своих публикациях, подтверждая это расчетными показателями.

После вероятной продажи акций налоговые поступления «Башнефти» не исчезнут: пока компания работает и формирует налогооблагаемую прибыль, соответствующие доходы бюджета сохраняются. Республика теряет прежде всего дивидендный поток и сам финансовый актив.

Отдельный вопрос — сохранение благотворительных и социальных выплат «Башнефти», в том числе связанных с поддержкой хоккейного клуба «Салават Юлаев». Полагаю, что такие обязательства и программы должны быть сохранены независимо от изменения структуры собственности, поскольку участие крупных компаний в социальном развитии территорий их присутствия является нормальной практикой.

Стоимость оставшегося пакета можно оценивать только сценарно. Если исходить из предположения, что в июне за 14,8 млрд руб. были проданы ранее обсуждавшиеся 11,3 млн акций, то аналогичная оценка оставшейся доли дает порядка 43 млрд руб. Это не официальная цена будущей сделки, а расчетный ориентир. Для бюджета единовременные 40–45 млрд руб. — очень существенный эффект, учитывая дорогие рыночные заимствования республики. Если условные 40 млрд руб. привлекать под 14–15% годовых, процентные расходы могут составить 5,6–6 млрд руб. ежегодно. Продажа пакета акций позволяет избежать части этой нагрузки и снизить потребность региона в коммерческом долге.

Но этот эффект нельзя автоматически считать более выгодным, чем растянутые во времени дивиденды. При выплатах уровня 2025 года такая сумма соответствует почти двум десятилетиям дивидендов по условному оставшемуся пакету; при уровне 2024 года — примерно девяти годам, а при уровне 2023 года — уже около пяти. Поэтому я осторожно отношусь к тезису, что продажа пакета — наиболее очевидный способ решения бюджетных проблем.

Решение простое: актив можно быстро монетизировать и получить крупную сумму одномоментно. Но простота решения не означает его оптимальности. В этом смысле принципиально важно не подменять разовым поступлением системное решение бюджетных дисбалансов. Текущие обязательства требуют воспроизводимых доходов, тогда как продать один и тот же актив можно только один раз.

Ключевое значение имеет направление использования средств. Если десятки млрд руб. пойдут на погашение дорогого долга либо будут вложены в инфраструктуру, инженерные сети, инвестиционные площадки и иные капитальные активы, способные создавать будущие доходы, можно говорить о замещении одного регионального капитала другим.

Гораздо более спорным выглядит сценарий, при котором значительная часть поступлений направляется на покрытие текущего дефицита и обычных расходных обязательств. Тогда бюджет получает краткосрочное облегчение, но структурная проблема не исчезает: через несколько лет обязательства сохранятся, а доходного актива уже не будет.

Разовые поступления действительно способны заметно улучшить бюджетные показатели сегодня, но сами по себе они не решают проблему устойчивости региональных финансов. Если средства от продажи снизят дорогой долг и сформируют новые источники будущих доходов, сделку можно рассматривать как рациональную трансформацию активов. Если же продажа пакета станет способом закрыть текущий бюджетный разрыв, республика фактически использует накопленный десятилетиями капитал для решения краткосрочной финансовой проблемы. Такой сценарий я оцениваю критически».