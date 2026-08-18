В Самарской области за семь месяцев возбудили 121 уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия

На территории Самарской области за семь месяцев этого года полицейские проверили более тысячи владельцев охотничьего оружия. Возбуждено 121 уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что к уголовной ответственности привлекли 49 лиц. В том числе за хранение патронов в истекшем периоде осуждено 26 жителей региона. Из незаконного оборота изъяты оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

К примеру, в Красноярском районе оперуполномоченные обнаружили и изъяли незаконно хранившиеся у сельского жителя 1959 года рождения 109 патронов от нарезного оружия, газовый пистолет и револьвер, пригодный для стрельбы. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

Руфия Кутляева