Уголовное дело возбудили после гибели рабочего под упавшей стеной в Первомайске

Работник погиб при обрушении кирпичной кладки частного дома в Первомайске. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Происшествие случилось 14 августа. По версии следствия, кладка обрушилась в вырытый около дома котлован. Владелица дома пояснила, что 38-летний погибший вместе с сыном проводили у нее ремонтные работы. Расследование продолжается.

Галина Шамберина