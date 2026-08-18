С режиссера, сотрудничавшего с Театром-Театром, требуют вернуть гонорары

Прокуратура Перми через суд требует возврата в бюджет гонораров, выплаченных Театром-Театром режиссеру Александру Пронькину. Как указывает надзорный орган в иске, договоры были заключены в условиях конфликта интересов. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как ранее установила прокуратура, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах тогдашний художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022 года по март 2023-го с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб.

Эти нарушения позже привели к увольнению господина Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия».