В Орске возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику ДПС

Следственные органы СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Орска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2026 года на улице Грекова в Орске водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. Маневрируя задним ходом, он протащил по земле инспектора, который держался за дверь машины. В результате сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Фигурант был задержан патрульным экипажем и доставлен в следственные органы. В отношении него возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется следствие.

Яна Вежлева