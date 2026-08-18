Шуваев назвал разницу между военной службой и руководством Белгородской областью

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев считает, что служба в вооруженных силах РФ отличается от руководства регионом жесткой иерархией. В интервью гостелеканалу «Мир Белогорья» он пояснил, что на гражданской службе ему нужно больше общаться с людьми и учитывать разные позиции, искать баланс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Глава региона также назвал три качества, которые одинаково важны и на войне, и в политике. По его словам, это стратегическое мышление даже в условиях сложной оперативной обстановки, компетентность и умение брать на себя ответственность, в том числе за последствия нестандартных решений.

Ранее Александр Шуваев в интервью «Ъ» рассказал о словах Владимира Путина во время их встречи перед назначением врио губернатора. Глава государства тогда сказал, что генерал-майор будет «управлять регионом, а не воевать». «Миру Белогорья» господин Шуваев рассказал о реакции его матери на назначение в приграничный регион. Она сказала, что он справится.

Алина Морозова