Жителей Мурманской области предупредили об учениях с БПЛА

Оперативный штаб Мурманской области сообщил, что 18 и 19 августа в Мончегорске состоятся плановые учения с применением беспилотных летательных аппаратов. Местных жителей предупредили, что в эти дни они могут слышать характерные для учений звуки — сирены, выстрелы и взрывы, а также наблюдать пролеты дронов в небе.

«Это плановое, заранее подготовленное мероприятие... Обычная тренировка, которая делает нашу защиту надежнее», — отметили в оперштабе.