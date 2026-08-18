Москвичей предупредили о дождях и грозах во второй половине дня 18 августа

На юге Подмосковья и в Новой Москве во второй половине дня сегодня могут пройти грозы и кратковременные дожди. Температура в столице поднимется до +23…+25 °C, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

В Московской области температура достигнет +21…+26 °C. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст. — ниже нормы. 19 августа по региону пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +16…+18 °C. Днем она составит от +18 до +20 °C.