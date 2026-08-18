Геополитика сбила индекс с курса

Индекс Мосбиржи вновь стремится к годовым минимумам. Накануне котировки провалились ниже 2100 пунктов. Падение продолжается уже почти неделю. Рубль при этом слабеет — официальный курс доллара на сегодня впервые с осени 2025 года установлен выше 85 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Аналитики, с которыми поговорил “Ъ FM”, называют главным фактором падения общую неопределенность, в том числе вокруг денежно-кредитной политики, топливного кризиса, западных санкций и переговоров по Украине. Но и фиксировать панические распродажи пока не приходится, отмечает старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин:

«Не каждый день набор каких-то разумных факторов ценообразования может приводить к однозначной динамике. Компании смогут, допустим, хорошо отчитаться, но при этом индекс может упасть из-за внешней конъюнктуры или геополитики. Сейчас внешний фон негативный. Я бы все-таки не использовал такие слова, как "панические распродажи".

Есть простой критерий — наличие маржин-колл в акциях ликвидных крупных компаний, то есть входящих в первый уровень листинга Московской биржи. Если есть маржин-колл, то, соответственно, идут какие-то чрезмерно активные распродажи. Но очевидно такого нет: для российского рынка колебания плюс-минус 2% — абсолютно нормальные».

14 августа, когда глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости остановки военных действий на Украине на текущей линии фронта, индекс Мосбиржи упал на 4,5%. Это максимальная просадка с сентября 2022-го. А накануне пессимизма мог добавить анонс 22-го пакета европейских санкций главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. Подобные заявления сейчас оказываются значимыми, говорит основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Единственный сегмент, где сейчас корреляция выросла, — это индекс Московской биржи и динамика ОФЗ (облигаций федерального займа) через индекс RGBI (индекс гособлигаций), например. Я считаю, что мы имеем дело не столько с экономическим механизмом, когда, например, из-за разницы в ставках что-то происходит или из-за движения курсов, сколько с эмоциональным кризисом рынка. Большинство участников немного отчаялись. Те игроки, у которых есть деньги, предпочли фиксировать прибыли, а не действовать вдолгую.

Но хорошая новость в том, что так долго продолжаться не может. Посмотрим на индекс Московской биржи — он находится близко к уровню 1900 б. п. Это падение, которое мы формировали весной 2022 года. Сейчас запросто в течение августа и первых месяцев осени мы вполне можем сформировать дно, от которого будем уже отталкиваться.

Как показала практика, единственный фактор, ориентируясь на который удавалось достигать успеха, — это ориентация на геополитические события, заявления. Вспомним опять же 2025 год: слухи о том, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп созвонятся по телефону, отправили рынок выше 3 тыс. пунктов. Соответственно, любые позитивные геополитические подвижки, на my взгляд, приведут к тому, что рынок поднимется до 2500 б. п., а возможно, и выше».

Центробанк, между тем, констатировал, что небольшое замедление годовой инфляции в июле было обусловлено лишь переносом повышения тарифов ЖКХ на осень. По итогам месяца в пересчете на год темпы роста цен достигли 11,6%. Среди факторов регулятор отметил удорожание бензина и ослабление рубля.

Александра Абанькова