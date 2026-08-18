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Школа, три дома и теплица пострадали при ночной атаке БПЛА на Тамбовскую область

Под Тамбовом из-за падения беспилотника выбило стекла в школе и трех домах

Минувшей ночью Тамбовская область подверглась атаке украинских БПЛА. Никто не пострадал, однако были зафиксированы повреждения в жилом секторе, произошел пожар. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Один из беспилотников попал «в зеленую зону» пригородного Тамбовского округа. Из-за взрыва было нарушено остекление школы, двух многоквартирных и одного частного дома. Также пострадала газовая труба — как уточнили власти, авария ликвидирована, утечки не допущено.

Еще один беспилотник ударил по теплице в Никифоровском округе — произошел пожар, который уже потушили.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией перехватили и уничтожили 791 беспилотник. В частности, дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

Алина Морозова

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