Школа, три дома и теплица пострадали при ночной атаке БПЛА на Тамбовскую область

Минувшей ночью Тамбовская область подверглась атаке украинских БПЛА. Никто не пострадал, однако были зафиксированы повреждения в жилом секторе, произошел пожар. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Один из беспилотников попал «в зеленую зону» пригородного Тамбовского округа. Из-за взрыва было нарушено остекление школы, двух многоквартирных и одного частного дома. Также пострадала газовая труба — как уточнили власти, авария ликвидирована, утечки не допущено.

Еще один беспилотник ударил по теплице в Никифоровском округе — произошел пожар, который уже потушили.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией перехватили и уничтожили 791 беспилотник. В частности, дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

Алина Морозова