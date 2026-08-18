В Башкирии подрядчика предостерегли от срыва сроков благоустройства парка

Прокуратура Стерлибашевского района объявила подрядчику предостережение о недопустимости срыва сроков благоустройства парка Победы в селе Стерлибашево. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным сайта госзакупок, благоустройство проводит индивидуальный предприниматель Нарек Антонян. Контракт начальной стоимостью более 11 млн руб. заключен за 10,1 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство осмотрело парк, оценило темпы, объем и качество строительно-монтажных работ, укомплектованность площадки рабочими бригадами и необходимой техникой. Проверка выявила недостатки в работе.

Майя Иванова