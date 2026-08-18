Врач пермской больницы обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной базе

Управлением МВД по городу Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней сотрудницы одной из городских больниц, обвиняемой в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, используя свое служебное положение, врач искусственно завышала показатели своей трудовой деятельности, внося в электронную базу данных сведения о прохождении медицинских осмотров гражданами, которые фактически не были у нее на приеме.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.