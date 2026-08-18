«Башкиравтодор» отремонтирует дорогу в Кугарчинском районе за 300 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) заключило с АО «Башкиравтодор» контракт на ремонт 16 км дороги Старосубхангулово — Мраково в Кугарчинском районе. Работы обойдутся бюджету Башкирии примерно в 300,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

До конца октября 2027 года «Башкиравтодор» должен будет заменить дорожное покрытие, обустроить примыкания, обновить водопропускные трубы и барьерные ограждения. Дорожная одежда останется переходной: из щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, грунта, вяжущего материала.

Подрядчика для ремонта дороги на юге Башкирии УДХ РБ начало искать в середине лета, а в начале года вопрос о состоянии трассы поднимал глава республики Радий Хабиров.

Идэль Гумеров