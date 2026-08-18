Беспилотник повредил ЛЭП и частные дома под Пензой

В Нижнеломовском районе Пензенской области украинский дрон повредил ЛЭП и окна в частных домах. Пострадавших нет. Атаку подавили средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в своих соцмедиа губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский беспилотник атаковал Нижнеломовский район Пензенской области

Фото: Сгенерировано ИИ Украинский беспилотник атаковал Нижнеломовский район Пензенской области

Фото: Сгенерировано ИИ

«В постройках на территории трех домовладений выбиты окна. При падении беспилотник повредил линию электропередач», — заявил глава региона. На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Подача электричества восстанавливается.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не нужно подходить к ним близко. Их нельзя трогать. Следует позвонить по номеру 112 и вызвать специалистов. Также запрещено снимать на фото и видео полет, падение и обломки беспилотника.

Режим опасности БПЛА был введен на территории Пензенской области 17 августа в 22:09. Отбой прозвучал в 05:53 сегодня, 18 августа.

Марина Окорокова