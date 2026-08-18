В Самаре Третьяковка и другие площадки представят новинки кинофестиваля Beat Weekend

С 10 по 20 сентября в Самаре пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Показы состоятся сразу на четырех площадках: в филиале Государственной Третьяковской галереи, галерее «Виктория», кинотеатре «Художественный» и «Синема Парк Парк Хаус». Многие сеансы дополнит программа специальных событий — в них примут участие культурные герои, эксперты и представители городских сообществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фильмом открытия самарской программы станет лента «Боуи: последний акт» (реж. Джонатан Стиасни, 2025), приуроченная к десятилетию со дня смерти Дэвида Боуи. Картина раскрывает малоизвестный ракурс жизни музыканта: в ней показано, как артист, столкнувшись с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом, превратил свои последние дни в пронзительный творческий акт — альбом Blackstar.

Также в афише фестиваля — ленты о других знаковых фигурах музыки, моды и визуальной культуры. Так, фильм «Канье Уэст: во имя кого?» (реж. Нико Бальестерос, 2025) фиксирует шестилетний отрезок жизни одного из самых противоречивых музыкантов современности — от пика признания до одиночества на фоне распада его империи. Эпоху 90 х в музыкальной истории запечатлел фильм «Лучшее лето» (реж. Тамра Дэвис, 2026), попавший в программу фестиваля «Сандэнс»: камера оказывается не только на сцене, но и за кулисами музыкального фестиваля, где в непринужденной атмосфере зарождалась культурная история с участием Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck и других артистов.

Любителей моды ждет российская премьера фильма «Твигги» (реж. Сэди Фрост, 2024) — портрет Лесли Хорнби, первой в истории супермодели, которая стала символом целой эпохи. Продолжает тему моды картина «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» (реж. Джон Маджо, 2026): в ней через архивы, закулисье и голоса индустрии раскрывается, как эстетика Джорджо Армани повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности.

Программа фестиваля выходит за рамки традиционных биографий: среди новинок — ироничный взгляд на повседневность в фильме «История бетона» (реж. Джон Уилсон, 2026) и обаятельная лента «Овсянка для чемпионов» (реж. Константин Кости, 2025) о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, снятая в стилистике, отсылающей к работам Уэса Андерсона и Мартина Парра. Еще одна необычная история — «Биостанция Анива: дело длинной воли» (реж. Александр Федоров, 2026) о создании научного центра на острове Сахалин силами исследователей, дайверов и волонтеров.

Отдельный блок программы — Best of Beat, куда вошли зрительские хиты прошлых лет: портрет фотографа Мартина Парра («Я — Мартин Парр»), исследование бруталистской архитектуры в Скопье («Время брутализма»), история культуры бега («Бег — это свобода») и рассказ о команде мультсериала «Смешарики», ставший ностальгическим портретом поколения («Двадцать лет со Смешариками»).

Георгий Портнов