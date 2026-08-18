СЭГЗ в Удмуртии будет выпускать свыше 1,2 тысячи электромагнитных тормозов в год

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) запустил серийное производство электромагнитных рельсовых тормозов для трамваев. Они заменят импортные аналоги на российском рынке, в первую очередь чешские. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

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Комплектующие предназначены для низкопольных вагонов «Львенок», «Витязь-М», «Корсар», «Невский», «Витязь-Ленинград» и др. В зависимости от конструкции вагона на один трамвай устанавливается 4-6 рельсовых тормозов. Заявлена 100%-ная степень локализации: все компоненты для тормозов производятся в России.

Производственная мощность предприятия — до 1,2 тыс. единиц продукции в год, что эквивалентно оснащению 200-300 трамваев. Инвестиции в новое производство составили 167 млн руб. Из них 95 млн предоставил федеральный ФРП, 10 млн — РФРП.

«Мы разработали новый рельсовый тормоз как отечественную замену чешскому аналогу. По своим характеристикам он позволяет устанавливать его на новые трамваи, а также использовать при ремонте уже эксплуатируемых вагонов. Сейчас мы также рассматриваем возможность поставок продукции белорусскому производителю трамваев»,— сказал гендиректор СЭГЗ Алексей Беляев.

Рельсовый тормоз разработан СЭГЗ по заказу «ПК “Транспортные системы”». Он устанавливается на тележке трамвая и выступает в качестве аварийного тормоза. При подаче электрического тока катушка создает магнитное поле, которое прижимает тормозной башмак к рельсу и обеспечивает дополнительное тормозное усилие.