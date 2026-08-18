Экс-сенатор Арашуков прекратил голодовку в колонии «Черный дельфин»

Рауф Арашуков, осужденный пожизненно и отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин», прекратил голодовку, продолжавшуюся 10 дней. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трубников. Голодовка, как ранее сообщал «Ъ», была объявлена 1 августа после того, как экс-сенатора поместили в ШИЗО. Причиной, по словам защитника, стало требование обеспечить нормальные условия для трудовой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Адвокат уточнил, что на данный момент срок нахождения в ШИЗО завершился, и требования Арашукова о создании надлежащих условий для работы в помещении будут удовлетворены. Прокуратура Оренбургской области проводила проверку по факту голодовки, по итогам которой сотрудники ведомства выезжали в исправительное учреждение.

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо на заседании Совета Федерации. Вместе с ним арестовали его отца Рауля, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению. Их признали виновными в создании преступной группы, организации убийств и хищении газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн руб. по делу о взятке сотруднику УФСИН — через адвоката он передал 3 млн руб. за привилегированные условия отбывания наказания. Арашуков остался пожизненно заключенным с дополнительным штрафом.

Яна Вежлева