«Холодная война по-азиатски»

Долгое время казалось, что среди стран G7, оказывающих на Россию все более жесткое санкционное давление, Япония была «слабым звеном». Или, если угодно, «добрым полицейским». Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о причинах обострения российско-японских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Санкции, введенные Токио в отношении Москвы, были и пока остаются гораздо более мягкими, чем те, к которым прибегли европейские государства, США и Канада. Японские компании Mitsui и Mitsubishi продолжают участие в разработке газового месторождения «Сахалин-2». Более того, Токио сумел добиться от Вашингтона разрешения на эту деятельность. Все остальные фирмы, продолжающие подобное сотрудничество с Москвой, уже давно оказались бы в черных списках министерства финансов США. Но для японцев было сделано исключение.

Наконец, в мае 2026 года состоялся визит в Москву японской делегации, в которую входили представители МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, нескольких крупных частных компаний. Казалось, на японском направлении у Москвы намечаются неплохие перспективы. Создавалось впечатление, что именно с помощью Токио можно попытаться пробить брешь в западной санкционной стене. И представлялось, что Япония может сыграть позитивную роль для Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а потенциальные связи с ней помогут избежать чрезмерной зависимости от одного партнера — Пекина.

Теперь, после сверхболезненной реакции японских властей на посещение президентом Владимиром Путиным Южно-Курильских островов, на этих планах и надеждах, по-видимому, можно поставить крест. По сообщениям из Токио, на наиболее жестком из всех возможных вариантов японского ответа настояла лично премьер-министр Санаэ Такаити. Ее фирменный стиль — решительная, энергичная политика с реверансами в сторону националистически настроенной части населения.

Южные Курилы (в Японии их называют «северными территориями») для местных националистов — весьма чувствительный вопрос.

Даже в относительно благополучные для двусторонних отношений времена, когда экономическое сотрудничество процветало, а лидеры двух государств регулярно обменивались визитами, в Токио у российского посольства постоянно проходили шумные митинги, участники которых требовали вернуть Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. А иногда — и Южный Сахалин.

Сейчас, на фоне обострения отношений между условным российско-китайским блоком и коллективным Западом (к которому, вопреки географии, относится и Токио), тема спорных островов стала для многих японцев еще большим раздражителем. В Токио не понимают: почему за все годы у власти Владимир Путин ни разу не посещал Южные Курилы, но решил сделать это именно сейчас. В правительстве Такаити это восприняли как демарш. И предприняли ответный шаг. В МИД был вызван российский посол, а глава кабинета специально вышла к журналистам и выступила с очень эмоциональным заявлением.

Делать это было не обязательно: в дипломатическом арсенале Токио имелись более мягкие, менее демонстративные шаги.

Но было решено принять вызов и пойти на обострение. Одновременно в Японии заговорили о возможном ужесточении антироссийских санкций. Насколько серьезными они окажутся, говорить пока рано. Ясно одно: российско-японская разрядка, потепление двусторонних отношений, по-видимому, откладываются на неопределенный срок. В Азии, как и в Европе, ситуация неумолимо возвращается к временам холодной войны.

Максим Юсин