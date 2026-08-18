«Холодная война по-азиатски»
Максим Юсин — о кризисе в российско-японских отношениях
Долгое время казалось, что среди стран G7, оказывающих на Россию все более жесткое санкционное давление, Япония была «слабым звеном». Или, если угодно, «добрым полицейским». Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о причинах обострения российско-японских отношений.
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Санкции, введенные Токио в отношении Москвы, были и пока остаются гораздо более мягкими, чем те, к которым прибегли европейские государства, США и Канада. Японские компании Mitsui и Mitsubishi продолжают участие в разработке газового месторождения «Сахалин-2». Более того, Токио сумел добиться от Вашингтона разрешения на эту деятельность. Все остальные фирмы, продолжающие подобное сотрудничество с Москвой, уже давно оказались бы в черных списках министерства финансов США. Но для японцев было сделано исключение.
Наконец, в мае 2026 года состоялся визит в Москву японской делегации, в которую входили представители МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, нескольких крупных частных компаний. Казалось, на японском направлении у Москвы намечаются неплохие перспективы. Создавалось впечатление, что именно с помощью Токио можно попытаться пробить брешь в западной санкционной стене. И представлялось, что Япония может сыграть позитивную роль для Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а потенциальные связи с ней помогут избежать чрезмерной зависимости от одного партнера — Пекина.
Теперь, после сверхболезненной реакции японских властей на посещение президентом Владимиром Путиным Южно-Курильских островов, на этих планах и надеждах, по-видимому, можно поставить крест. По сообщениям из Токио, на наиболее жестком из всех возможных вариантов японского ответа настояла лично премьер-министр Санаэ Такаити. Ее фирменный стиль — решительная, энергичная политика с реверансами в сторону националистически настроенной части населения.
Южные Курилы (в Японии их называют «северными территориями») для местных националистов — весьма чувствительный вопрос.
Даже в относительно благополучные для двусторонних отношений времена, когда экономическое сотрудничество процветало, а лидеры двух государств регулярно обменивались визитами, в Токио у российского посольства постоянно проходили шумные митинги, участники которых требовали вернуть Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. А иногда — и Южный Сахалин.
Сейчас, на фоне обострения отношений между условным российско-китайским блоком и коллективным Западом (к которому, вопреки географии, относится и Токио), тема спорных островов стала для многих японцев еще большим раздражителем. В Токио не понимают: почему за все годы у власти Владимир Путин ни разу не посещал Южные Курилы, но решил сделать это именно сейчас. В правительстве Такаити это восприняли как демарш. И предприняли ответный шаг. В МИД был вызван российский посол, а глава кабинета специально вышла к журналистам и выступила с очень эмоциональным заявлением.
Делать это было не обязательно: в дипломатическом арсенале Токио имелись более мягкие, менее демонстративные шаги.
Но было решено принять вызов и пойти на обострение. Одновременно в Японии заговорили о возможном ужесточении антироссийских санкций. Насколько серьезными они окажутся, говорить пока рано. Ясно одно: российско-японская разрядка, потепление двусторонних отношений, по-видимому, откладываются на неопределенный срок. В Азии, как и в Европе, ситуация неумолимо возвращается к временам холодной войны.