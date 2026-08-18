Уфимский нефтяной университет направит на капремонт общежития до 51 млн рублей

Уфимский государственный нефтяной технический университет на конкурсе 4 сентября выберет подрядчика для капитального ремонта общежития. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 51,7 млн руб., его оплатят за счет средств федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общежитие находится на Кольцевой улице, 7. До 1 декабря необходимо в том числе заменить двери и окна, отремонтировать фасад, отмостки, провести гидроизоляцию фундамента. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на все работы.

Майя Иванова