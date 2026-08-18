Уфимский нефтяной университет направит на капремонт общежития до 51 млн рублей
Уфимский государственный нефтяной технический университет на конкурсе 4 сентября выберет подрядчика для капитального ремонта общежития. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 51,7 млн руб., его оплатят за счет средств федерального бюджета.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Общежитие находится на Кольцевой улице, 7. До 1 декабря необходимо в том числе заменить двери и окна, отремонтировать фасад, отмостки, провести гидроизоляцию фундамента. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на все работы.