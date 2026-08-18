«Уралкалий» завоевал первое место в первой Спартакиаде Группы «Уралхим»

Компания «Уралкалий» одержала победу на первой Спартакиаде Группы «Уралхим», которая проходила 14–15 августа в Москве на территории «Олимпийской деревни – 80».

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В Спартакиаде приняли участие 14 команд, представляющих разные бизнес-единицы Группы. За два спортивных дня участники разыграли 121 комплект медалей в 18 видах спорта. Команду «Уралкалия» представили 76 сотрудников. По итогам соревнований спортсмены компании завоевали первое место в общекомандном зачете.

Программа Спартакиады включала командные, индивидуальные, силовые и киберспортивные дисциплины: футбол 66, перетягивание каната, легкую атлетику, плавание, настольный и большой теннис, шахматы, дартс, армрестлинг, гиревой спорт, подтягивания, отжимания, жим лежа, кроссфит, а также соревнования по Dota2, Counter-Strike2, EA FC 26 и «Мир танков».

Для участников Спартакиады были организованы проживание, питание и проезд к месту проведения соревнований.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

– Корпоративный спорт – это про людей, их энергию и желание быть в движении. Мы создаем возможности, чтобы все сотрудники «Уралхима» могли встретиться вне работы, проявить себя в спорте и почувствовать командный дух. В соревнованиях приняли участие представители разных профессий и предприятий, но всех объединило стремление к результату и поддержка друг друга. Уверен, что Спартакиада станет хорошей традицией и получит продолжение в следующих спортивных проектах Группы.

Алина Вольф, инженер-маркшейдер отдела по маркшейдерскому мониторингу СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»:

– На таких соревнованиях чувствуешь: мы все – одна команда! На первой Спартакиаде «Уралхима» я выступила в кроссфите, легкой атлетике и отжиманиях, завоевав две золотые и две серебряные медали. В личном зачете по итогам Спартакиады заняла второе место. А в свободное время мы с коллегами успели погулять по Москве. Получились насыщенные два дня, которые объединили спорт, командную работу и новые впечатления.

ПАО "Уралкалий"