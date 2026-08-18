Минпросвещения установило норму ежедневной нагрузки для школьников
Минпросвещения установило предельную норму учебных часов для школьников: первоклассники не должны посещать более четырех уроков в день, а ученики одиннадцатых классов — семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.
В период адаптации в сентябре и октябре занятия для первых классов ограничены тремя уроками по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до четырех уроков. В оставшееся время учебного года, с января по май, первоклассники могут посещать четыре урока по 40 минут, при этом один раз в неделю допускается пять занятий за счет физкультуры.
Для учащихся вторых и четвертых классов норма составляет пять уроков, с возможностью увеличения до шести в один из дней недели. Ученики пятого и шестого классов могут посещать шесть уроков ежедневно, а семиклассники и старше — семь уроков. Длительность занятий для всех классов, кроме первоклассников, не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года.
В августе 2026 года Минпросвещения также рекомендовало, чтобы занятия во вторую смену заканчивались не позднее 19:00, при этом запрещается проведение "нулевых уроков" и обучение в три смены. Ранее, в марте того же года, председатель правительства Михаил Мишустин поручал Минпросвещения проанализировать соблюдение норм учебной нагрузки школьников. Минпросвещения не согласилось с доводами о чрезмерной нагрузке, но разработало 30 вариантов расписаний уроков для 1–11-х классов на 2025–2026 учебный год.
Минпросвещения установило лимит на внеурочную деятельность: не более 10 часов в неделю. При этом для всего периода обучения установлены лимиты в 1350 часов в начальной школе, 1700 часов в основной и 680 часов в старшей. В июле 2026 года ведомство разрешило школам сокращать общее число часов по некоторым учебным предметам у первоклассников в сентябре и октябре для их адаптации к учебному процессу, исключая при этом уроки физкультуры.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. При этом еще в сентябре 2025 года Минпросвещения установило единые нормы времени на выполнение домашних заданий для школьников, согласно которым суммарное время не должно превышать 3,5 часа в день. Для первоклассников это время было ограничено одним часом.