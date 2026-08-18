Минпросвещения установило норму ежедневной нагрузки для школьников

Минпросвещения установило предельную норму учебных часов для школьников: первоклассники не должны посещать более четырех уроков в день, а ученики одиннадцатых классов — семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

В период адаптации в сентябре и октябре занятия для первых классов ограничены тремя уроками по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до четырех уроков. В оставшееся время учебного года, с января по май, первоклассники могут посещать четыре урока по 40 минут, при этом один раз в неделю допускается пять занятий за счет физкультуры.

Для учащихся вторых и четвертых классов норма составляет пять уроков, с возможностью увеличения до шести в один из дней недели. Ученики пятого и шестого классов могут посещать шесть уроков ежедневно, а семиклассники и старше — семь уроков. Длительность занятий для всех классов, кроме первоклассников, не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года.