Пострадавшим от наводнения жителям Октябрьского выплатили более 21 млн рублей

Из-за июльского наводнения в Октябрьском округе было подтоплено 353 домовладения. Всем пострадавшим оказываются меры поддержки, включая материальную помощь, компенсации за утраченное движимое имущество, а также выплаты на текущий и капитальный ремонт жилья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По данным на 17 августа, жителям Октябрьского округа выплачено более 21 млн руб. Завершены выплаты единовременной материальной помощи — ее получили 630 человек, общая сумма составила 9,5 млн руб. Кроме того, пострадавшим от наводнения семьям передали 54 холодильника и 30 газовых плит взамен утраченной бытовой техники.

В настоящее время продолжается прием заявлений на выплаты из муниципального бюджета в связи с утратой урожая и незначительным ущербом домовладениям — по 25 тыс. руб. Поступило 300 таких заявлений, выплаты получили уже треть из обратившихся.

«Помимо выплат важно до начала осенне-зимнего периода решить вопросы с жильем там, где оно было серьезно повреждено или утрачено. Необходимо завершить восстановление дорог, коммуникаций и электросетей», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.