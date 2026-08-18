Уфимца осудили за дропперство

Мировой судья по Орджоникидзевскому району Уфы вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2025 года фигурант дела за 20 тыс. руб. предоставил доступ третьим лицам к своему банковскому счету, который затем использовали при хищении более 290 тыс. руб.

Суд приговорил его к 250 часам обязательных работ и взыскал доход, полученный в результате совершения преступления.

Материалы дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства, отмечает надзорное ведомство.

Майя Иванова