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Уфимца осудили за дропперство

Мировой судья по Орджоникидзевскому району Уфы вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2025 года фигурант дела за 20 тыс. руб. предоставил доступ третьим лицам к своему банковскому счету, который затем использовали при хищении более 290 тыс. руб.

Суд приговорил его к 250 часам обязательных работ и взыскал доход, полученный в результате совершения преступления.

Материалы дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства, отмечает надзорное ведомство.

Майя Иванова