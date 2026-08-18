В РЖД обсуждают запуск беспилотных поездов на новых маршрутах
Российские железные дороги рассматривают возможность запуска беспилотных поездов с присутствием машиниста в кабине на новых направлениях. В пресс-службе компании подтвердили «РИА Новости», что сейчас ведется проработка масштабирования технологии УА 3 за пределы действующих маршрутов.
Поезда «Ласточка» с системой УА 3 ходят на Московском центральном кольце с августа 2024 года. Машинист находится в кабине для контроля движения и управления дверьми при посадке и высадке пассажиров.
Следующим этапом развития станет внедрение системы УА 4, в которой присутствие человека в кабине будет полностью исключено. Специалисты НИИАС уже тестируют данную технологию, предполагающую управление поездом из диспетчерского центра. При переходе на уровень УА 4 управляющий поездом специалист получит новую квалификацию — «машинист-оператор». Он будет осуществлять мониторинг работы системы и подключаться к управлению только в случае нештатных ситуаций.
В августе 2026 года в Москве начались испытания полностью беспилотного поезда «Ласточка» с четвертым уровнем автоматизации, на котором функции контроля выполняет оператор-диспетчер из НИИАС, дочерней структуры «Российских железных дорог» (РЖД). Один такой оператор может одновременно следить за работой до четырех составов и дистанционно вмешиваться в управление, например, тормозить поезд, управлять дверями или климатической системой.
Разработчики из НИИАС отмечают уникальность проекта тем, что поезда движутся по открытой инфраструктуре, в отличие от зарубежных аналогов, а российские системы технического зрения оперативно передают информацию для автоматической остановки при обнаружении препятствий на путях. Подобное оборудование, по их словам, можно установить на любой состав, предназначенный для работы без машиниста.
Развитие беспилотных технологий охватывает не только железнодорожный транспорт. К 2030 году в России планируется запустить беспилотные трамваи без водителя на дорогах общего пользования, а первые опытные беспилотные полеты с пассажирами могут начаться через три-четыре года после отработки технологий в грузовом режиме. В сентябре 2025 года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет.