В РЖД обсуждают запуск беспилотных поездов на новых маршрутах

Российские железные дороги рассматривают возможность запуска беспилотных поездов с присутствием машиниста в кабине на новых направлениях. В пресс-службе компании подтвердили «РИА Новости», что сейчас ведется проработка масштабирования технологии УА 3 за пределы действующих маршрутов.

Поезда «Ласточка» с системой УА 3 ходят на Московском центральном кольце с августа 2024 года. Машинист находится в кабине для контроля движения и управления дверьми при посадке и высадке пассажиров.

Следующим этапом развития станет внедрение системы УА 4, в которой присутствие человека в кабине будет полностью исключено. Специалисты НИИАС уже тестируют данную технологию, предполагающую управление поездом из диспетчерского центра. При переходе на уровень УА 4 управляющий поездом специалист получит новую квалификацию — «машинист-оператор». Он будет осуществлять мониторинг работы системы и подключаться к управлению только в случае нештатных ситуаций.